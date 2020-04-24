وفيات كورونا تتجاوز عتبة الـ 190 ألفاً حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 أبريل 2020 01:16 مساءً - وتم إحصاء 190 ألفاً و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19. والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).

وفي أميركا، ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 50 ألفاً مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً.

دوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 866.646 إصابة بعدما أتت نتيجة 26.971 فحصاً أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إيجابية.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

لكنّ عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتّحدة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي سجّلت الولايات المتّحدة حصيلتي وفيات يوميتين قياسيتين (4500 و3800 وفاة) لكنّ السبب في هذا العدد المرتفع كان في جزء منه إضافة وفيات حصلت سابقاً على حصيلة الوفيات اليومية بسبب “ترجيح ارتباطها” بكوفيد-19.

Advertisements

وإذا استثنيت هاتان الحصيلتان، تصبح حصيلة الوفيات المسجّلة مساء الخميس أعلى حصيلة وفيات على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم.

ولكن على الرّغم من هذه الأرقام المفزعة فإنّ عدداً من الولايات الأميركية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرّرت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وسمحت بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.

وفي الصين، أعلن عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 إبريل نيسان، نزولا من عشر حالات كان قد سجلها قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج. وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق. وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق. وظل إجمالي حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.

في ارتفاع جديد للمعدل اليومي، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 68622 حالة. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 60 مصابا توفوا الليلة الماضية مما رفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 615.

وفي سنغافورة، سجلت 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 12075.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 237 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11155 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الجمعة. ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 13 حالة وفاة بالإضافة إلى 642 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.