كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بوتين يوقع مرسوما بشأن تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على قانون يسمح للأجانب بتقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية دون أن يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، والذين لهم حق في الحصول عليها بإجراءات مبسطة، يلغي القانون شرط الإقامة في الأراضي الروسية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى شرط تقديم أوراق تثبت امتلاك موارد رزق شرعية بالنسبة للبالغين بلا جنسية إذا كانت لديهم الجنسية السوفيتية في السابق وعاشوا أو يعيشون حاليا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق دون أن تكون لديهم جنسية تلك الدول.

وتلغى هذه الشروط بالنسبة للأجانب المتزوجين بالمواطنين الروس بشرط إقامتهم في روسيا ووجود أطفال مشتركين، كما ينطبق ذلك أيضا على أي أجنبي يعتبر أحد والديه على الأقل مواطنا روسيا مقيما في روسيا.

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واعتبارا من الآن، سيشمل نظام الحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة مواطني مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان بشرط حيازتهم على وثيقة إقامة سارية المفعول في روسيا دون النظر إلى مدة أقامتهم في البلاد.

كما ينص القانون الجديد على تخفيض مدة العمل المطلوبة للحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة للأجانب والأشخاص بلا جنسية المقيمين في روسيا والذين تلقوا بعد 1 يوليو عام 2002 تعليما بموجب البرامج الأساسية في المؤسسات التعليمية أو العلمية الروسية الحائزة على الاعتماد الحكومي.

أبلغت السلطات في روسيا، اليوم الجمعة، عن 5،849 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مما رفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 68،622.

وقال المركز الرسمي للاستجابة للأزمات في روسيا، إن ستين شخصًا مصابين بالفيروس لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، مما رفع عدد الوفيات إلى 615، كما ذكرت وكالة "رويترز".