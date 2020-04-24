كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من 70 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغت السلطات في روسيا، اليوم الجمعة، عن 5،849 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مما رفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 68،622.
وقال المركز الرسمي للاستجابة للأزمات في روسيا، إن ستين شخصًا مصابين بالفيروس لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، مما رفع عدد الوفيات إلى 615، كما ذكرت وكالة "رويترز".
وقد سجلت روسيا، أمس الخميس، 4،774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو انخفاض في عدد الحالات الجديدة اليومية لليوم الثالث على التوالي، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 62،773، حسبما قال المركز الروسي للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، يوم الخميس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وقد أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه جرى البدء في الاختبارات قبل السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة".
وقد أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع الفيروس، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن العمل جار في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.
وأوضح مياسنيكوف، أن جميع المختصصين يخططون لاستكمال جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية" للقاح ضد كورونا، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.