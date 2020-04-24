روسيا.. اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من 70 ألف

وقد سجلت روسيا، أمس الخميس، 4،774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو انخفاض في عدد الحالات الجديدة اليومية لليوم الثالث على التوالي، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 62،773، حسبما قال المركز الروسي للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، يوم الخميس.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه جرى البدء في الاختبارات قبل السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة".