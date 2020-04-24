كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. طلاب الثانوية العامة يخضعون للامتحانات بعد تأجيل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع الآلاف من طلاب هونج كونج لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الجمعة، ويعتبروا بذلك من بين أول الطلاب في العالم الذين يؤدون الامتحانات، حيث يرتدي جميع الطلاب الكمامات ويتم فحص درجات حرارتهم بعد أن يظلوا في المنزل لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت إميلي تشوي، البالغة من العمر 19 عامًا، قبل الدخول إلى قاعة الامتحانات في مدرسة كليمنتي الثانوية، مدرسة في جزيرة هونج كونج: "على الرغم من أنه من الخطر نسبيًا بدء الاختبار بالنسبة لنا كمرشحين في هذه اللحظة، إلا أنه قد تم إلغاء الامتحانات تمامًا ما لم يتم إجراؤها الآن"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم منح امتحان شهادة التعليم الثانوي الضوء الأخضر بتأخير لمدة أربعة أسابيع حيث انخفض عدد حالات فيروس كورونا الجديدة، على الرغم من أن إجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال سارية في جميع أنحاء المدينة التي تحكمها الصين.

مدارس هونج كونج مغلقة منذ أواخر يناير.

أبلغت المدينة عن حالتين أخريين من فيروسات التاجية يوم الخميس ، ليصل إجمالي الحالات إلى 1036. مات أربعة أشخاص. يوم الاثنين ، لم تبلغ المدينة عن حالات جديدة لأول مرة منذ أوائل مارس.

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طُلب من الطلاب الوصول مبكرًا لإجراء فحوصات درجة الحرارة، بينما كانت كمامات الوجه إلزامية، وكان معقم اليدين متاحًا وكانت المكاتب على بعد مترين (6 أقدام).

كما طُلب من الطلاب تقديم نموذج إقرار صحي.

كان بعض المرشحين لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان ينبغي إجراء الامتحانات بينما كانت المدينة لا تزال تبلغ عن حالات جديدة.

وقالت ريتا هونج، 18 سنة، قبل دخولها: "يبدو الأمر وكأننا نخاطر بحياتنا للحصول على مقعد في الجامعة ولا نعرف حتى ما إذا كنا سننجح".

خضع أكثر من 3000 طالب للامتحانات في الجلسة الأولى يوم الجمعة. إجمالًا، سيقوم بذلك حوالي 52.000 مرشح خلال الشهر المقبل.