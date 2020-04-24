كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: رئيس الوزراء البريطاني بحالة رائعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حالة "رائعة" بعد إصابته بمرض كورونا، مع تزايد التكهنات بأن الزعيم البريطاني يستعد للعودة للعمل ليقرر كيفية رفع إجراءات العزل العام.

وأمضى جونسون، 55 عاماً، ثلاث ليال في العناية الفائقة بأحد مستشفيات لندن في وقت سابق هذا الشهر بعد معاناته من مضاعفات كورونا الأمر الذي استدعى علاجه بالأكسجين، فيما قال بعد ذلك بإنه مدين بحياته للعاملين بالمستشفى.

وقال ترامب عن مكالمته مع جونسون في وقت سابق هذا الأسبوع "لقد بدا رائعاً.. مثل بوريس القديم. إنه في أفضل حال".

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وذكرت صحيفة ديلي تليغراف، أن جونسون يعتزم العودة إلى العمل يوم الاثنين، وقال وزير الصحة مات هانكوك إن رئيس الوزراء يتحسن وفي حالة معنوية جيدة.

وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه... تحدثت معه بالأمس إنه في حالة جيدة جداً ويتعافى بشكل واضح".

وعند عودته للعمل سيتعين على جونسون أن يقرر متى وكيف سيتم رفع إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتي أضرت بالاقتصاد البريطاني ورفعت الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوى في وقت السلم.

وقال هانكوك اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام.