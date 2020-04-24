أثار سخط الأطباء.. ترامب يقترح حقن مرضى “كورونا” بالمطهرات

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، حقن مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) بالمطهرات، وهو ما وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية، محذرين من أن الفكرة قد تتسبب في وفاة الكثيرين نتيجة التسمم.

وقال ترامب، خلال إيجازه اليومي في البيت الأبيض: “أرى أن المطهرات تقتل الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. فهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟”.

وأضاف ترامب: “لأنه.. كما ترون، الفيروس يصيب الرئتين، ويؤذيها بشدة، لذلك سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك. لذا سيكون عليك العودة إلى الأطباء، ولكن هذا الأمر يبدو لي مثيرا للاهتمام”، بحسب ما نقلت محطة سي إن إن الأمريكية.

وكان ترامب يعلق على إفادة من بحث أعده مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قدرة المطهرات، مثل المبيضات على قتل فيروس كورونا على الأسطح.

Advertisements

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات من أطباء، وعلماء بعد اقتراحه، إذ نشر خبراء الطب والصحة في الولايات المتحدة تغريدات على موقع “تويتر” فور انتهاء كلمة ترامب، محذرين الناس بشدة من عواقب تنفيذه، واستهلاك المطهرات، ومضادات الجراثيم المنزلية.

وقال الأطباء إن المطهرات، خصوصاً مطهرات الأسطح، التي يدخل الكلور كمادة أساسية في تركيبها، تعتبر سامة، وخطيرة عندما يتم التعامل معها بشكل خاطئ.

وقال أخصائي أمراض الرئة، وخبير سياسة الصحة العالمية، فين جوبتا، إن “فكرة حقن، أو تناول أي نوع من منتجات التطهير في الجسم غير مسؤولة، وخطيرة.. إنها طريقة شائعة يستخدمها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم”، حسب موقع “ام اس ان بي سي”.

واقترح الرئيس الأمريكي، أيضاً، تعريض جسم المريض للأشعة فوق البنفسجية، وهي فكرة رفضها طبيب من المؤتمر الصحافي ذاته في البيت الأبيض، أمس.