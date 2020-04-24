85 إصابة جديدة ببؤر درعة وجهة كلميم تسجل 4 حالات جديدة (تفاصيل الجهات)

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ16 ساعة الماضية بمختلف ربوع المملكة، أغلبها جاءت من جهة درعة تافيلات معقل البؤر الوبائية المكتشفة بمدينة ورزازات.

وأظهرت المعطيات التي نشرتها ورزاة الصحة عبر البوابة الرسمية covidmaroc.ma أن جهة درعة سجلت 85 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين بها إلى 369، وتصبح بذلك خامس أكثر الجهات تضررا من الوباء.

كما سجلت جهة الشرق 10 إصابات إضافية بإجمالي 175 إصابة، فيما سجلت جهة مراكش آسفي 8 إصابات جديدة بإجمالي 780 إصابة.

أما بجهة الدار البيضاء فسجلت 7 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 949، وكذلك الشأن بجهة الرباط سلا حيث سجلت 7 حالات إضافة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 293 حالة.

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وفي جهة كلميم استمر تسجيل حالات جديدة بعد تلك المعلنة أمس، حيث سجلت 4 إضافية اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى ، وفي فاس سجلت حالتان جديدتان بإجمالي 494 حالة، وفي جهة طنجة تطوان سجلة حالة واحدة جديدة بإجمالي 492.

أما بجهة بني ملال خنيفرة، فاستقر العدد ب78 حالة، وكذلك الشأن بجهة العيون ب4 حالات، وجهة سوس ماسة ب50 حالة.