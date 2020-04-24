عاجل.. 22 حالة شفاء جديدة في المغرب ترفع الحصيلة إلى 478 ولا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 478 حالة، بعد تسجيل 22 حالة جدديدة، ما يجعل نسب الشفاء تشكل 12.9 بالمائة.
بالمقابل، لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ16 ساعة الماضية، حيث استقر عدد الوفيات في 155 حالة بما يشكل نسبة 4.2 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 3692 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 124 حالة جديدة.
وكشفت وزارة الصحة الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 19124 حالة.
ووفقا للأرقام ذاتها، فقد أجرت مختلف المختبرات الوطنية خلال الساعات الماضية ما مجموعه 869 تحليلا، ما رفع إجمالي عدد التحاليل منذ بدء الأزمة إلى 22816تحليلا.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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