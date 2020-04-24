عاجل.. 124 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 3692

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد في حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال 16 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات بالبلاد 3692 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 22 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع من انتصروا على الفيروس 478حالة، كما استقر عدد الوفيات في 155 حالة.
يشار إلى أن وزارة الصحة، كشفت هذا الأسبوع أن تسعين في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في الحصيلة السابقة، تم التوصل إليها عن طريق عملية تتبع المخالطين للمصابين، فيما لا زال آلاف الأشخاص يخضعون لعملية التتبع الصحي.
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