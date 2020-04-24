أبرز الفرق العالمية توجه تهنئة رمضان للمسلمين بالعربية

حرصت أندية كرة القدم العالمية على توجيه التهنئة لمشجيعها المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، خصوصا الأندية الشهيرة، التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.
وشارك صفحات فرق عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الخميس، عبارات التهنئة، ومباركة رمضان باللغة العربية.
ووجه التهنئة للمسلمين كل من فريق برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وروما الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي.
وينطلق شهر رمضان في غالبية الدول العربية المسلمة، اليوم الجمعة، كما يصوم مسلمو أوربا رمضان ابتداءً من اليوم، فيما ينطلق الشهر الكريم في بعض الدول المسلمة، غدا السبت، منها المغرب.
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