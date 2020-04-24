شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 68622 إصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:10 مساءً, 24 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 615 بعد تسجيل 60 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5849 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 68622 حالة.

ووفقا لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس كورونا.

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