شكرا لقرائتكم خبر عن عمان ... 74 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1790 وعدد الوفيات 9. وأكدت الوزارة في بيان لها أن (325) حالة قد تماثلت للشفاء.

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