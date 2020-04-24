وفيات كورونا في أميركا تجاوزت 49 ألفا

أفاد إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 49 ألف شخص اليوم الخميس مع متوسط زيادة يومية خلال أبريل نيسان بلغ ألفي وفاة.

وفي حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال فقد يصل العدد إلى 50 ألفا يوم الجمعة.

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 860 ألفا اليوم الخميس ولم تبلغ العديد من الولايات عن الحصيلة لديها اليوم الخميس بعد.

وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفا أمس الأربعاء بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام لكنه يتسق مع المتوسط اليومي في أبريل نيسان وفقا لحسابات رويترز.

وفي أنحاء البلاد يقول مسؤولون في الولايات إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من مشكلات مع نقص أدوات مثل التي تستخدم في سحب العينات وعدم وجود عدد كاف من العاملين لتتبع المخالطين للمصابين.