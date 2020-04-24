ممثل المرجعية يؤكد على التقيّد بنصائح وإرشادات الجهات المختصة بشأن كورونا

وقال الصافي في كلمة متلفزة له عن إستهلال شهر رمضان في زمن كورونا، "لا بد من المواطنين الالتزام بجملة التوصيات التي تبينها الجهات الصحية المختصة، ولا بد من التقيد بكل النصائح والإرشادات التي تصدر من تلك الجهات".



وأضاف الصافي، أن "هذه الإرشادات كانت أو ستكون سبب تقليل أو انعدام هذا الوباء، الذي ليس فيه مجال لإبراز ما يسمى بالشجاعة، فهي ليست معركة بين شخص وآخر، وإنما يتحتم على الإنسان أن يحمي نفسه، وهو غير مرخص أن يجازف بشي وهو يعلم أن هناك مشكلة صحية تؤثر عليه وعلى الآخرين".