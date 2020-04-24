تسجيل 1168 اصابة جديدة و93 حالة وفاة بفيروس كورونا في ايران

​ اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 1168 اصابة جديدة و93 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة، إنها سجلت 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 88194 واضافت أنه تم تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5574

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