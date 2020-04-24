بعد وفاة شاب بفيروس متطور.. تحذير من دخول 'كورونا الاوروبي' للعراق

وقال مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي، في حديث لـ الخليج 365، "نحذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة"، لافتاً الى أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".

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وأوضح المالكي، أنه تم حجر المنطقة التي ظهرت فيها الحالة، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.