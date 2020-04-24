مديرية امن الدولة نفت ما ورد في احدى الصحف عن استلام صليبا شتولا زراعية

اشارت المديرية العامة ل​أمن الدولة​ - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، الى انه "ورد في إحدى الصحف المحلية خبر تحت عنوان: "شتول أمنية" تناول معلومات مختلقة عن استلام المدير العام لأمن الدولة ​اللواء طوني صليبا​ شتولا زراعية من وزير ​الزراعة​ ملمحة الى التباس في وجهة استخدامها.

ولفت البيان الى إن "​المديرية العامة لأمن الدولة​ تنفي ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا وتؤكد عدم حصول اي تواصل بين المدير العام ووزير الزراعة بهذا الشأن، كما تحتفظ بحقها بسلوك الطرق القانونية بشأن مختلقي ومروجي ​الأخبار​ الكاذبة التي تتناول المديرية العامة وعناصرها، وتدعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة ومراجعتها قبل نشر او تداول اي خبر يتعلق بها".