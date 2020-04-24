اشارت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، الى انه "ورد في إحدى الصحف المحلية خبر تحت عنوان: "شتول أمنية" تناول معلومات مختلقة عن استلام المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا شتولا زراعية من وزير الزراعة ملمحة الى التباس في وجهة استخدامها.
ولفت البيان الى إن "المديرية العامة لأمن الدولة تنفي ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا وتؤكد عدم حصول اي تواصل بين المدير العام ووزير الزراعة بهذا الشأن، كما تحتفظ بحقها بسلوك الطرق القانونية بشأن مختلقي ومروجي الأخبار الكاذبة التي تتناول المديرية العامة وعناصرها، وتدعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة ومراجعتها قبل نشر او تداول اي خبر يتعلق بها".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية امن الدولة نفت ما ورد في احدى الصحف عن استلام صليبا شتولا زراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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