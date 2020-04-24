وزير الصناعة: مصرّون كحكومة على تحويل اقتصاد لبنان من ريعي إلى إنتاجي

أكّدوزير الصناعة عمادحب الله، أنّ "الصناعة والزراعة والسياحة أساس نهوض البلد في الفترة المقبلة، وعلى لبنان الاعتماد على نفسه".
ولفت في كلمة له من مجلس النواب، بعد جسلة عقدتهالجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في مكتبة المجلس، للاستماع إلى خطة وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة، إلى "أنّنامصرّون كحكومة على تحويل اقتصاد لبنان من ريعي إلى إنتاجي". وركّز على "أنّنا مصرّون أيضًا على الاعتماد على خبرات الشعب اللبناني والصناعيّين".
وأشار إلى أنّ "الاجتماع باللجنة كان ممتازًا، وسمعنا آراء ممتازة، ولفت ممثلّو الشعب انتباهنا إلى أمور يجب أن نكون واعين لها، وقد اتّفقنا على التعاون بشكل أفضل في المستقبل، والعمل على بعض المشاريع والإعفاءات، لتحسين وضع الإنتاج والنصاعيّين والتخفيف من عبائهم".
وكان قد ترأس الجلسة رئيس اللجنة نعمة افرام، في حضور حب الله، والنواب: علي بزي، فيصل الصايغ، علي درويش، شوقي الدكاش، روجية عازار، نزية نجم، إدي أبي اللمع، أمين شري، محمد سليمان، وعدد من المعنيّين.
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