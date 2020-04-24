جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط للمرحلة الثانية من عملية الإجلاء

اعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية جدول رحلاتها للمرحلة الثانية من عملية الإجلاء الممتدة بين 28 نيسان 2020 و8 أيار 2020 ضمنا. وذكرت إن أوقات وتواريخ جميع الرحلات قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على الأذونات من قبل السلطات الأجنبية المختصة.

وأكدت الشركة في بيان أنه "يهمها لفت عناية الركاب أنه لا يمكن السفر على متن طائرات الشركة المغادرة من ​بيروت​ والمتجهة إلى لندن و​باريس​ و​فرانكفورت​ إلا للأشخاص الحائزين على الشروط التي تسمح لهم بدخولها أو المرور عبرها (Transit) إلى دولة أخرى.أما بالنسبة للرحلات المتجهة من بيروت إلى الدول الأخرى فلا يسمح للركاب بالمغادرة على متنها. ونتمنى عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب".