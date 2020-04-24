صفير: جمعية المصارف ملزمة بتطبيق تعاميم مصرف لبنان وتنسق بشكل وثيق معه وتحديدا ما يتعلق بمصالح المودعين

أكّد المكتب الإعلامي لرئيس "​جمعية المصارف​" ​سليم صفير​، أنّ "جمعية المصارف ملزمة وبحسب القانون بتطبيق تعاميم "​مصرف لبنان​"، وهي تنسّق بشكل وثيق مع المصرف وتحديدًا ما يتعلّق بمصالح المودعين.

ولفت في بيان، إلى أنّه "منذ تولّي رئيس الحكومة ​حسان دياب​ مهامه، يبدي صفير كلّ تجاوب وتعاون مع دياب، وهو التقاه في مناسبات عدّة سعيًا لإيجاد حلول للخروج من الأزمة"، محذّرًا من "الحملات المغرضة والمضلِّلة المستمرّة بحقّ المصارف"، ومتمنيًا "العودة إلى المكتب الإعلامي حول أي استفسار".