فريد البستاني: اذا لم تقدم الحكومة خطة اقتصادية انا مع اسقاطها في مجلس النواب عبر طرح الثقة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ الى انه في ظل ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي المنهار على ​الحكومة​ ان تقدم خلال فترة اقصاها اسبوعين الخطة المالية والاقتصادية، وعتبي على الحكومة بسبب التسريبات الاعلامية حول الخطط الحكومية، واليوم اكثر الشعب اصبح فقيرا والشركات الكبيرة صرفت موظفيها والشركات المتوسطة والصغيرة اقفلت. ولفت الى اننا "لم نر من ماكينزي شيء، واذا لم تقدم الحكومة خطة اقتصادية انا مع اسقاطها في ​مجلس النواب​ عبر طرح الثقة".

ولفت البستاني في حديث تلفزيوني، الى انه لدينا خطط اقتصادية بديلة في تكتل "لبنان القوي" بحال لم تقدم الحكومة الخطة المطلوبة. ودعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عقد جلسات مجلس النواب بشكل علني كي يتمكن الشعب من متابعة الوضع، وراى ان تجربة جلسات ​الاونيسكو​ ناجحة، الا ان الجدول الخاص بالجلسة لم يكن اقتصادي ويراعي الوضع القائم.