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قائمقام الهرمل بحث مع فاعليات بلدية اجراءات التعبئة العامة

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عرض قائمقام الهرمل طلال قطايا مع رئيس ​بلدية الهرمل​ ​صبحي صقر​، ونائب الرئيس عصام بليبل، وعناصر من ​الشرطة البلدية​ ومسؤوليها، إجراءات التعبئة العامة، وضرورة تفعيل دور شرطة البلدية، في هذه المرحلة، بالتعاون مع ​الأجهزة الأمنية​.

وكان تأكيد حسب بيان "على التقيد بكل بنود التعبئة العامة ، وتفعيل دور شرطة بلدية الهرمل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومواكبة نشاطات الأجهزة الرقابية، وضبط الأسواق ومنع التجاوزات .

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