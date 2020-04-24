قائمقام الهرمل بحث مع فاعليات بلدية اجراءات التعبئة العامة

عرض قائمقام الهرمل طلال قطايا مع رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، ونائب الرئيس عصام بليبل، وعناصر من الشرطة البلدية ومسؤوليها، إجراءات التعبئة العامة، وضرورة تفعيل دور شرطة البلدية، في هذه المرحلة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وكان تأكيد حسب بيان "على التقيد بكل بنود التعبئة العامة ، وتفعيل دور شرطة بلدية الهرمل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومواكبة نشاطات الأجهزة الرقابية، وضبط الأسواق ومنع التجاوزات .
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