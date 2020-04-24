نديم الجميل بذكرى الإبادة الأرمنية: هذا الشعب لم يعرف الاستسلام وهو للمقاومة والشجاعة عنوان

لفت عضو "كتلة الكتائب" النائب نديم الجميل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في ذكرى الجريمة الكبرى، المجزرة الأرمنية، نستذكر ونصلّي للشهداء المسيحيّين المقاومين الّذين سقطوا على يد الطغاة"، مركّزًا على أنّ "هذا الشعب لم يعرف الاستسلام وكان تاريخيًّا وما زال في كلّ الأحداث المفصليّة، للمقاومة والشجاعة عنوان".
من جهة ثانية، أشار إلى أنّ "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدّم من اللبنانيّين عامةً والمسلمين خاصةً بأسمى معاني التهنئة"، معربًا عن أمله أن "يتقبّل الله صيامهم، مانحًا إلى اللبنانيّين الطمأنينة والسلام".
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