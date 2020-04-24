دياب من وزارة الدفاع: الجيش هو درع لبنان وصمام الأمان الذي يحفظ الإستقرار

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له من ​وزارة الدفاع​ في ​اليرزة​ بعد جولة لقاءات، الى انه "عندما تحضر تعابير الشرف التضحية والوفاء يصبح لها معنى اعمق فوق اكتافكم انه الايمان بالوطن الذي تحلمون به، كل لحظة امضيتها هنا ستبقى شمعة تضيء عتمة الليل الذي يخيم على ​لبنان​ واتلمس بنوره طريق مسير ​الدولة​".

ولفت الى ان قطار الرحلة الذي يسير في ارض متعرجة بحاجة الى سواعدكم التي تحمي من دون مقابل، في كل المحطات الصعبة بقيت ​المؤسسة العسكرية​ موحدة والجيش هو درع لبنان وصمام الأمان الذي يحفظ الإستقرار، واكد ان المؤسسة العسكرية نموذج للوحدة الوطنية ولم تتسلل إليها الصراعات على منصات الطائفية والمذهبية.

ووجه تحية الى قائد الجيش الشجاه النزيه الوطني، والى كل ضباط وافراد الجيش، اضاف "اعرف هواجسكم الكثيرة، وانا ملتزم بحماية ​الجيش اللبناني​ لانه الارض الصلبة الذي يمكن بناء الدولة عليها، ومصلحة الجيش مصلحة وطنية".