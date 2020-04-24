وزير الصحة البريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون بحالة جيدة جدا ويتعافى

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في تصريح تلفزيوني، أنّ رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ الّذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقّي العلاج من الإصابة بوباء "​كوفيد 19​"، هو "في حالة جيّدة جدًّا ويتعافى".

ولفت إلى "أنّي واثق من أنه سيعود لتولّي مهامه فور سماح الأطبّاء بذلك. لم يُتّخذ بعد القرار، لكنّه يتلقّى اتصالات ويبقى على تواصل".

ويمضي جونسون الّذي خرج من المستشفى في 12 نيسان الحالي، فترة نقاهة في شيكرز، المقرّ الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع خطيبته الحامل كاري سيموندز.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يوم الخميس خلال مؤتمر صحافي، أنّه تحدّث مع جوسون و"بدا في حالة رائعة. للحقيقة فوجئت".