تسجيل 88 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" في ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية في ​ماليزيا​ "تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحالة وفاة أُخرى"، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 5691، مع استمرار ارتفاع المعدّل اليومي. كما تكون قد سجّلت 96 وفاة بسبب مرض "​كوفيد 19​" الّذي يسبّبه فيروس "كورونا".

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