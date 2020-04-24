تزامنا مع تداعيات “كورونا”.. نجم إفريقي “يستفز” الجماهير ويؤكد “لا أقدم مساعدات”

خلق النجم الطوغولي السابق إيمانويل أديبايور الجدل بعد تصريحاته بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية، تزامنا مع التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وتوقف عجلة الشغل عن الدوران في العديد من المجالات.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أنه في خضم الأزمة العالمية برز نجوم قدموا مساعدات، مبرزة أنه في المقابل خلق بعضهم الجدل بصرفه النظر عن الخطوة، مشيرة إلى أن بينهم اللاعب السابق للريال أديبايور.

وشدد المصدر ذاته على كون أديبايور لم يتبع مبادرات لاعبين أفارقة كدروغبا، إيتو، وكانوتي، ونقلت تصريحات أديبايور، الذي رد فيها بالقول “إلى أولئك الذين يقولون إنني لا أقدم مساعدات، دعنا نكون صريحين، المسألة سهلة.. لا أقدم مساعدات.. أقوم فقط بما يحلو لي وبالطريقة التي تروقني”.

واستطرد قائلا “بإمكانكم مقارنتي بدروغبا أو إيتو لكنني لست مثلهم، أنا أديبايور وسأقوم دائما بفعل ما يروقني”.