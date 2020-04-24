طقس الجمعة.. سماء غائمة مع نزول زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، طقس الجمعة، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الاطلس والريف وشمال ووسط البلاد، وشمال غرب الاقاليم الجنوبية. ومن المحتمل أن تسقط بعض الثلوج فوق قمم الأطلس المتوسط.

وستكون الاجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بقطرات متفرقة شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق ، مع هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية ،بالجنوب الشرقي ، وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ، وجنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ، ومن القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبية ، ومعتدلة شمالية الى أحيانا غربية عموما بباقي المناطق .

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و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و 07 درجات بمرتفعات الاطلس والريف، وما بين 06 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بالشمال والوسط .وستكون مابين 14 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 20 درجة بمرتفعات الاطلس والواجهة المتوسطية، و مابين 20 و 25 درجة بهضاب الفوسفاط والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة وتادلة والحوز والرحامنة وسوس وشمال الاقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية ، و مابين 25 و 30 درجة بالغرب والسايس وبكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة .

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية ،وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز، وعلى طول الساحل الاطلسي.