شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا أعلنت الحكومة الفنلندية عن الحالة الصحية لرئيسة الوزراء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة إن الفحوص أثتبت عدم إصابة رئيسة الوزراء سانا مارين بفيروس كورونا المستجد، وأنها تستعد للعودة إلى مباشرة مهام عملها.

وخضعت مارين التي تبلغ من العمر 34 عاما، للحجر الصحي المنزلي أمس الخميس كإجراء احترازي، انتظارا لنتائج الفحوص.

وخضعت رئيسة وزراء فنلندا لفحوص بعدما تبين أن أحد الموظفين بمقرها الرسمي كان على اتصال بآخر مصاب بالفيروس.

Advertisements

وقال مكتب رئيسة الوزراء في وقت سابق إن هذا الموظف يخضع للحجر الصحي، وإنه لم يكن على اتصال برئيسة الحكومة أو أسرتها أو أقرب مستشاريها.

وشاركت مارين في قمة أوروبية عقدت أمس الخميس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، واجتماعات أخرى مع البرلمان الفنلندي.

يذكر أن فنلندا سجلت بحلول اليوم الجمعة نحو 4300 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 172 وفاة.