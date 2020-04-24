شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 436 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة يومية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا أكبر قفزة يومية فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تأكيد 436 حالة جديدة ليصل الإجمالى إلى 8211، حسبما أظهرت البيانات التى قدمها مسؤول وزارة الصحة أحمد يوريانتو اليوم الجمعة. ووفقا للبيانات، توفي 42 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 689.

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