البرازيل ... أكثر من 400 حالة وفاة بسبب كورونا

سجلت البرازيل للمرة الأولى أكثر من 400 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة أن 407 أشخاص توفوا بسبب الفيروس من أمس الأول الأربعاء وحتى أمس الخميس. وتوفي حوالي 3313 شخصا حتى الآن بشكل إجمالي بعد إصابتهم بالفيروس في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية.

وبلغ عدد المصابين حوالي 50 ألف شخص. ونقص الاختبارات يعني أن العدد الفعلي للأشحاص ربما يكون أعلى بكثير مما هو معلن.