شكرا لقرائتكم ترمب لمراسل واشنطن بوست.. أنا الرئيس وأنتم أخبار مزيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في معاركه اليومية مع الوباء والإعلام، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس الصحفيين الذين شككوا في تقرير من وزارة الأمن الداخلي يشير إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن إضعافه عن طريق الحرارة والرطوبة.

وقال ترمب لمراسل صحيفة واشنطن بوست فيليب روكر في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عندما حاول توجيه سؤال له: "أنا الرئيس وأنتم أخبار مزيفة" وأضاف ترمب، "إنه مجرد اقتراح من مختبر لامع، من رجل ذكي للغاية، وربما رائع. يتحدث عن الشمس، يتحدث عن الحرارة. وترى الأرقام، هذا كل ما في الأمر. أنا هنا فقط لأقدم المواهب، أنا هنا لأقدم الأفكار".

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وردا على سؤال حول هذا التقرير، قالت ديبورا بيركس منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، إنها ليست على علم أن حرارة الشمس قد تكون فعالة ضد أي فيروس.

وسأل مراسل آخر ترمب عما إذا كان على علم بالحالة الطبية للزعيم الكوري كيم يونغ أون بعد تقرير ل CNN هذا الأسبوع أفادت فيه أن قائد كوريا الشمالية في حالة صحية سيئة بعد الجراحة. وقبل أن يجيب ترمب على السؤال، أشاد بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بكيم على عكس الإدارات الأخرى.

وقال عن تقرير السي إن إن: "أعتقد أن التقرير كان غير صحيح. أعتقد أن التقرير تم عن طريق شبكة غير صحيحة. أسمع أنهم استخدموا وثائق قديمة... آمل أن يكون تقريراً غير صحيح." وعندما سئل مراسل CNN عما إذا كان لديه أي اتصال مع كيم، رفض الإجابة.