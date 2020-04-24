السلطات التركية أجلت 299 مواطنا كانوا عالقين في أذربيجان جراء تداعيات كورونا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية حطّت في مطار "نيفشهير كابادوكيا" في ولاية نيفشهير وسط ​تركيا​، وعلى متنها 299 تركيًّا، بينهم 10 أطفال، أُجليوا بعدما كانوا عالقين في ​أذربيجان​، جراء تداعيات تفشّي فيروس "كورونا" المستجد".

وأوضحت أنّ "بعد إتمام الإجراءات الروتينيّة والفحوصات الطبيّة في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى سكن طلّابي في ولاية نيدة، ليخضعوا فيها للحجر الصحّي مدّة 14 يومًا".

يُذكر أنّ في 17 نيسان الحالي، أطلقت تركيا عمليّة إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفًا من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء ​شهر رمضان​ و​عيد الفطر​ مع ذويهم.