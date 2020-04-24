ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية حطّت في مطار "نيفشهير كابادوكيا" في ولاية نيفشهير وسط تركيا، وعلى متنها 299 تركيًّا، بينهم 10 أطفال، أُجليوا بعدما كانوا عالقين في أذربيجان، جراء تداعيات تفشّي فيروس "كورونا" المستجد".
وأوضحت أنّ "بعد إتمام الإجراءات الروتينيّة والفحوصات الطبيّة في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى سكن طلّابي في ولاية نيدة، ليخضعوا فيها للحجر الصحّي مدّة 14 يومًا".
يُذكر أنّ في 17 نيسان الحالي، أطلقت تركيا عمليّة إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفًا من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية أجلت 299 مواطنا كانوا عالقين في أذربيجان جراء تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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