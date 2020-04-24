اسامة سعد يعرب عن الثقة بالانتصار على الوباء وعلى النظام الطائفي الفاسد

وجّه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ أجمل التهاني وأطيب التمنيات ل​لبنان​يين والعرب والمسلمين لمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير و​اليمن​ والبركات. وعبّر سعد عن التفاؤل والأمل بقرب الانتصار على وباء ​كورونا​، وإنقاذ البشرية من ويلاته. كما عبّر عن الأمل بنجاح الشعوب المناضلة، وفي طليعتها ​الشعب الفلسطيني​، في ​تحقيق​ الانتصار على الصهيونية و​العنصرية​ والهيمنة الاستعمارية، وفي الوصول إلى أهدافها الوطنية والإنسانية.

وأعرب سعد عن الثقة بقدرة ​الشباب اللبناني​ و​الانتفاضة​ الباسلة على تخليص لبنان من النظام الطائفي ​الفاسد​ الذي قاد البلاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي، ودفع اللبنانيين إلى هاوية الحاجة و​الفقر​.



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