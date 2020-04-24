فرنجية في ذكرى الابادة الارمنية: لا يندمل جرح إلا بالاعتراف المنصف للتاريخ

اشار رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في ذكرى ​الابادة الارمنية​، الى انه "لا يندمل جرح إلا بالاعتراف المنصف للتاريخ". إضغط للمزيد

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