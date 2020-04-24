لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​الياس بو صعب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في الذكرى الـ105 للإبادة الأرمنية، نتذكّر ونصلّي لـ1.5 مليون شهيد أصبحوا قدّيسين".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب في ذكرى الإبادة الأرمنية: نصلي لـ1.5 مليون شهيد أصبحوا قديسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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