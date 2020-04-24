نوه رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض "بعظة المتروبوليت الياس عودة صباح قداس الهجمة"، واستغرب "ما نشهده من اتهامات وتهجم على الحكومة ورئيسها والضغوط الكبيرة والضربات التي تواجهها" ، معتبرا أن "الشعب كان ينتظر القرارات التي يجب ان تصدر خلال الجلسة الاخيرة لمجلس النواب وخصوصا اقرار قانون رفع الحصانة عن الوزراء والنواب ولكن ذلك لم يحصل ولم يؤمن النصاب "، سائلا: "هل هم خائفون من المحاسبة وفضح صفقاتهم ؟ واين هو مرسوم الاثراء غير المشروع؟".
وطالب في بيان، بأن "يتزامن قرار العفو العام مع ملف عمره أعوام ولا احد يبالي به وهو ملف المخطوفين والمغيبين قسرا". وسأل: هل سقوط رياض سلامة سيخفض الدولار ويعيد بناء الاقتصاد ويوقف الفساد؟ "، معتبرا أن "لبنان خسرعملته وقيمتها بسبب التلاعب بالدولار". وختم سائلا:" هل نتوقع اعلان افلاس الدولة اللبنانية بعد الانتهاء من فيروس كورونا او استقالة الحكومة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر روبير الأبيض: هل نتوقع افلاس الدولة بعد الانتهاء من كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.