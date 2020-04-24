روبير الأبيض: هل نتوقع افلاس الدولة بعد الانتهاء من كورونا؟

نوه رئيس ​المجلس الارثوذكسي​ ال​لبنان​ي روبير الابيض "بعظة المتروبوليت ​الياس عودة​ صباح قداس الهجمة"، واستغرب "ما نشهده من اتهامات وتهجم على ​الحكومة​ ورئيسها والضغوط الكبيرة والضربات التي تواجهها" ، معتبرا أن "الشعب كان ينتظر القرارات التي يجب ان تصدر خلال الجلسة الاخيرة ل​مجلس النواب​ وخصوصا اقرار قانون رفع الحصانة عن الوزراء والنواب ولكن ذلك لم يحصل ولم يؤمن النصاب "، سائلا: "هل هم خائفون من المحاسبة وفضح صفقاتهم ؟ واين هو مرسوم الاثراء غير المشروع؟".

وطالب في بيان، بأن "يتزامن قرار ​العفو العام​ مع ملف عمره أعوام ولا احد يبالي به وهو ملف المخطوفين والمغيبين قسرا". وسأل: هل سقوط ​رياض سلامة​ سيخفض ​الدولار​ ويعيد بناء ​الاقتصاد​ ويوقف ​الفساد​؟ "، معتبرا أن "لبنان خسرعملته وقيمتها بسبب التلاعب بالدولار". وختم سائلا:" هل نتوقع اعلان افلاس ​الدولة اللبنانية​ بعد الانتهاء من ​فيروس كورونا​ او استقالة الحكومة؟".