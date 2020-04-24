وزارة العمل: قبول الفحوص المطلوبة لإنجاز معاملات العاملين الأجانب بالمختبرات الخاصة لغاية 30 حزيران

أعلنت ​وزارة العمل​ في بيان، أنّ "بسبب الظروف الراهنة، بدأت قبول الفحوص المخبريّة المطلوبة لإنجاز معاملات العمّال والعاملات الأجانب الّتي تجرى في المختبرات و​المستشفيات​ الخاصّة اعتبارًا من اليوم ولغاية 30 حزيران المقبل".

من جهة ثانية، بدأت فرق التفتيش في الوزارة مهامها ميدانيًّا، عملًا بالخطّة الّتي وضعتها ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ لتنظيم اليد العاملة الأجنبية، والتحقّق من مدى التزام المؤسّسات المستثناة من قرار التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا" التقيّد بإرشادات ​السلامة العامة​، وفق المعايير الّتي توصي بها ​وزارة الصحة العامة​ و"​منظمة الصحة العالمية​".

ولهذه الغاية، قام جهاز التفتيش في دائرة العمل في محافظة ​البقاع​ (زحلة) بزيارات تفتيشيّة لثلاث مؤسّسات مستثناة من قرار الإقفال في منطقتي غزة - قضاء ​البقاع الغربي​، و​تعنايل​ - قضاء زحلة، وكانت النتيجة توجيه إنذارَين لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية حينما تسمح الظروف، كما أُعطيت التوجيهات اللّازمة في ما يتعلّق بالتدابير المتوجّب اتخاذها لجهة ​الوقاية​ والسلامة، في حين طُلب من عدد من المؤسّسات التشدّد في تنفيذ الإجراءات.

كذلك، قامت فرق التفتيش في دائرة العمل في ​النبطية​ بجولات تفتيشيّة على ثلاث مؤسّسات وأجرت تحقيقًا حول عمليّة صرف عمّال من "مؤسّسة الماك" ل​نزع الألغام​ في كفروه- ​دير الزهراني​، ووجّهت إنذارا لـ"سوبرماركت الزهراء" للتموين العائلي في بلدة حبوش، لعدم الإلتزام بشروط الصحّة والسلامة.