وزارة العمل: قبول الفحوص المطلوبة لإنجاز معاملات العاملين الأجانب بالمختبرات الخاصة لغاية 30 حزيران

أعلنت وزارة العمل في بيان، أنّ "بسبب الظروف الراهنة، بدأت قبول الفحوص المخبريّة المطلوبة لإنجاز معاملات العمّال والعاملات الأجانب الّتي تجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصّة اعتبارًا من اليوم ولغاية 30 حزيران المقبل".
من جهة ثانية، بدأت فرق التفتيش في الوزارة مهامها ميدانيًّا، عملًا بالخطّة الّتي وضعتها وزيرة العمل لميا يمين لتنظيم اليد العاملة الأجنبية، والتحقّق من مدى التزام المؤسّسات المستثناة من قرار التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا" التقيّد بإرشادات السلامة العامة، وفق المعايير الّتي توصي بها وزارة الصحة العامة و"منظمة الصحة العالمية".
ولهذه الغاية، قام جهاز التفتيش في دائرة العمل في محافظة البقاع (زحلة) بزيارات تفتيشيّة لثلاث مؤسّسات مستثناة من قرار الإقفال في منطقتي غزة - قضاء البقاع الغربي، وتعنايل - قضاء زحلة، وكانت النتيجة توجيه إنذارَين لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية حينما تسمح الظروف، كما أُعطيت التوجيهات اللّازمة في ما يتعلّق بالتدابير المتوجّب اتخاذها لجهة الوقاية والسلامة، في حين طُلب من عدد من المؤسّسات التشدّد في تنفيذ الإجراءات.
كذلك، قامت فرق التفتيش في دائرة العمل في النبطية بجولات تفتيشيّة على ثلاث مؤسّسات وأجرت تحقيقًا حول عمليّة صرف عمّال من "مؤسّسة الماك" لنزع الألغام في كفروه- دير الزهراني، ووجّهت إنذارا لـ"سوبرماركت الزهراء" للتموين العائلي في بلدة حبوش، لعدم الإلتزام بشروط الصحّة والسلامة.
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