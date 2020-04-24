الان عون في ذكرى الابادة الارمنية: وحده الإعتراف بالخطأ يبلسم الجرح

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون الى انه "في ذكرى الإبادة الارمنية، تحية الى جميع ​الأرمن​ في ​العالم​ الذين رغم إنتمائهم الكامل للأوطان والمجتمعات التي تهجروا اليها، قد حافظوا على ديمومة قضيتهم عبر الأجيال".

ولفت عون في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى "انهم فعلا قدوة للجميع بأنه مهما مر من زمن فهو لا يلغي الذاكرة، ووحده الإعتراف بالخطأ يبلسم الجرح ويتيح الغفران".