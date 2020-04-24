اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى انه "في ذكرى الإبادة الارمنية، تحية الى جميع الأرمن في العالم الذين رغم إنتمائهم الكامل للأوطان والمجتمعات التي تهجروا اليها، قد حافظوا على ديمومة قضيتهم عبر الأجيال".
ولفت عون في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى "انهم فعلا قدوة للجميع بأنه مهما مر من زمن فهو لا يلغي الذاكرة، ووحده الإعتراف بالخطأ يبلسم الجرح ويتيح الغفران".
كانت هذه تفاصيل خبر الان عون في ذكرى الابادة الارمنية: وحده الإعتراف بالخطأ يبلسم الجرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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