عبد الرزاق هنأ بحلول رمضان: للوقوف الى جانب الحكومة

هنأ رئيس ​حركة الاصلاح والوحدة​ الشيخ الدكتور ​ماهر عبدالرزاق​ في تصريح، ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا بحلول ​شهر رمضان​ المبارك، داعيا الى "جعل هذا الشهر محطة للتلاقي والتسامح والعمل جميعا لمصلحة لبنان ووحدته والوقوف الى جانب ​الحكومة​، مؤكدا ان نجاحها مصلحة وطنية للجميع.

وطالب عبد الرزاق الحكومة بالتشديد في مراقبة اسعار السلع الغذائية واتخاذ قرارت رادعة بحق الذين يتاجرون ويتحكمون بلقمة عيش المواطن لذلك مطلوب التشدد ومعاقبة المخالفين و محاسبتهم امام القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم. كما طالب القوى السياسية في عكار أن تتحمل مسؤولياتها امام المواطن والوقوف الى جانبه وخاصة في هذه الظروف الحرجة وإن ​سياسة​ النعامة للمسؤولين باتت مكشوفة ولأن محافظة عكار اصبحت اليوم محافظة منكوبة والمواطن فيها أمام خيارين إما أن يموت جوعا أو يموت بالكورونا وعكار اليوم متروكة لمصيرها المجهول. ​​

