شركة "Packing" اللبنانية تقدم هبة عبارة عن 5000 ماسك طبّي لوزارة الصحة

قدمت شركة "Packing" اللبنانية 5000 ماسك طبي لوزارة الصحة اللبنانية خلال زيارة قامت بها لمكتب وزير الصحة حمد حسن مع الاعلامية رابعة الزيات في مبادرة منها دعما للجهود الطبية المبذولة في اطار مواجهة فيروس كورونا في لبنان.
وستقوم وزارة الصحة العامة بتوزيعها مئة (100) قناع لكل من المستشفيات الحكومية الإثنتين وثلاثين لاستخدامها من الأطقم الطبية العاملة فيها، فيما تقدم الأقنعة المتبقية وعددها ألف وثمانمئة (1800) قناع لموظفي وزارة الصحة العامة والعاملين في مستوصفاتها ومراكز الرعاية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.
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