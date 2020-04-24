شركة "Packing" اللبنانية تقدم هبة عبارة عن 5000 ماسك طبّي لوزارة الصحة

قدمت شركة "Packing" ال​لبنان​ية 5000 ماسك طبي ل​وزارة الصحة​ اللبنانية خلال زيارة قامت بها لمكتب ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ مع الاعلامية رابعة الزيات في مبادرة منها دعما للجهود الطبية المبذولة في اطار مواجهة ​فيروس كورونا​ في لبنان.

وستقوم ​وزارة الصحة العامة​ بتوزيعها مئة (100) قناع لكل من ​المستشفيات الحكومية​ الإثنتين وثلاثين لاستخدامها من الأطقم الطبية العاملة فيها، فيما تقدم الأقنعة المتبقية وعددها ألف وثمانمئة (1800) قناع لموظفي وزارة الصحة العامة والعاملين في مستوصفاتها ومراكز الرعاية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.