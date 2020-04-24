حواط: لا جبهة سياسية ضد حكومة دياب ولم نرَ حتى الساعة أي عملية لمواجهة الفساد بشكل مباشر

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، أنّه "لم يعد باستطاعتنا تحمّل خطوات إصلاحيّة منفردة "من كل وادي عصا"، بل نحن بحاجة لخطّة إصلاحيّة إنقاذيّة"، موضحًا أنّ "تشكيلجبهة معارضة واحدة هو أمر غير مطروح في الوقت الحالي، على الرغم من وجود قناعة عند الأفرقاء السياسيّين كافّة بضرورة إنقاذ ​لبنان​".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "خيارات لبنان الاستراتيجيّة كما القيود المفروضة على ​الحكومة​ من قِبل "​حزب الله​" و​الفساد​ والهدر، أوصلت البلد إلى هذا الانهيار"، مشدّدًا على "أنّنامع إعادة تكوين السلطة بدءًا من انتخابات نيابية مبكرة وصولًا إلى انتخابات رئاسية، كما تشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلّين وإطلاق يد القضاء. وعلى الرغم من مطالبتنا بانتخابات نيابية مبكرة، إلّا أنّنا لا زلنا نعطي الحكومة فرصة وندعوها للذهاب نحو الإصلاحات".

ورأى حواط أنّ "الحكومة تتعاطى مع الملف المالي باستخفاف، ولم نرَ حتى الساعة أي عمليّة لمواجهة الفساد بشكل مباشر ولا خطّة واضحة المعالم. عليهااتّخاذ إجراءات مباشرة وجديّة لاستعادة الثقة من المجتمع الداخلي والخارجي"، مشيرًا إلى أنّ "الهجوم على "​مصرف لبنان​" غير مسبوق وغير مبرّر، لأنّه لا يمكن تحميله وحده نتيجة سوء إدارة السلطة السياسيّة، وهذا الهجوم هو هجوم سياسي على ​القطاع المالي​، وقانون النقد والتسليف لا يتيح إقالة حاكم المصرف ​رياض سلامة​ وبخاصّة في هذه الظروف".

ولفت إلى أنّ "لا جبهة سياسيّة ضدّ ​حكومة حسان دياب​، وهناك هيمنة واضحة من "حزب الله" على الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الدعوة إلى طاولة حوار لمناقشة استراتيجيّة دفاعيّة".