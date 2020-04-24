شدد النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على انه "يجب مساءلة الأمين العام لـ "هيئة التحقيق الخاصة" في ​مصرف لبنان​ (وحدة الإخبار ​المال​ي اللبنانية) عبد الحفيظ منصور وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه دون تأخير وقبل فوات الأوان، ومن بعدها كل المتعاقبين على ادارة المال العام من نواب ووزراء وقضاة".‎ اضاف قائلا "حاميها كان حراميها".

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كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا: يجب مساءلة السيد عبد منصور والحاكم رياض سلامه دون تأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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