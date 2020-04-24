جعجع قدم التهاني برمضان: عسى الله يعيده علينا بظروف أفضل

قدم رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أحر التهاني القلبية للمسلمين في لبنان و ​العالم العربي​ والعالم أجمع بحلول ​شهر رمضان​ المبارك، شهر الصلاة و التأمل، شهر الخير والبركة، عسى الله يعيده علينا بظروف أفضل بعيدا عن واقع العالم اليوم، كما بعيدا عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب جدا الذي نعيشه في لبنان.

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