اشار عضو كتلة ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في ذكرى ​الابادة الارمنية​، الى انه في "24 نيسان 1915 بدأت في الشرق أكبر عملية إبادة في القرن العشرين لشعب رفض التخلي عن إيمانه وعن حريته، و هذا الشعب اصبح اليوم نموذجا للوفاء والإنتماء والجهد، ويستحق منا كل تقدير ودعم بمطالبته الإعتراف بالابادة الارمنية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش:الشعب الارمني يستحق منا كل تقدير ودعم بمطالبته الإعتراف بالابادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.