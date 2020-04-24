دريان شكر الامارات على ثقتها بدار الفتوى لتوزيع مساعداتها: ليس غريبا عليها تقديم العون لكل محتاج

شكر مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة على "ثقتها ب​دار الفتوى​ لتقوم بتوزيع ال​مساعدات​ التي تسلمتها من خلال سفارتها في ​لبنان​ على من تجده محتاجا ويستحق المساعدة"، وقال: "ليس غريبا على دولة الإمارات، المعروفة بإنسانيتها، سعيها الدائم في تقديم المساعدة والعون لكل محتاج ومعوز وملهوف، فهي لا تفرق في دعمها بين أحد من اللبنانيين على مدار العام، وخصوصا في ​شهر رمضان​ من تقديم مساعدات عينية وغذائية ومالية للمحتاجين والمساكين والأيتام، شعورا منها بقساوة الوضع المعيشي الذي يمر به ​اللبنانيون​، والذي اشتدت قساوته مع جائحة ​كورونا​".

وأكد دريان "أن اللبنانيين يحملون في قلوبهم كل محبة واحترام وتقدير، لدولة ​الإمارات العربية المتحدة​"، مهنئا رئيس ​الدولة​ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس ​مجلس الوزراء​ رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الشيخ منصور بن زايد، بشهر رمضان المبارك، "شهر الخير والإحسان والجود والكرم".

وأثنى المفتي دريان على "التعاون والجهود ​الطيبة​ التي يقوم بها ​السفير الإماراتي​ في لبنان الدكتور ​حمد الشامسي​ مع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لتعزيز العلاقات المميزة مع دولة الإمارات لدعمها لبنان ومساندتها ووقوفها الى جانب ​الشعب اللبناني​ ومساعدته".

