لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى "أنّني أعرف أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري واسع الصدر ويرفض أسلوب الشتائم، وأعرف أنّ في "حركة أمل" مقاومين وشرفاء، ومن يشتمنا ليسوا إلّا مجموعة زعران".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الشتّامين، سائلًا: "أين أُهينت كرامتهم إذا انتقدنا تهريب النصاب لتطيير مشروع الأمان الإجتماعي، الذي ستستفيد منه 250 ألف عائلة فقيرة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أين أهينت كرامة الشتامين إذا انتقدنا تطيير مشروع الأمان الإجتماعي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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