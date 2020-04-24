وهاب: أين أهينت كرامة الشتامين إذا انتقدنا تطيير مشروع الأمان الإجتماعي؟

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى "أنّني أعرف أنّ رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ واسع الصدر ويرفض أسلوب الشتائم، وأعرف أنّ في "​حركة أمل​" مقاومين وشرفاء، ومن يشتمنا ليسوا إلّا مجموعة زعران".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الشتّامين، سائلًا: "أين أُهينت كرامتهم إذا انتقدنا تهريب النصاب لتطيير مشروع الأمان الإجتماعي، الذي ستستفيد منه 250 ألف عائلة فقيرة؟".