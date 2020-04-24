شكر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوزير السياحة رمزي المشرفية على ارساله من الضابطة السياحية 42 مفتّشاً كي يكونوا بتصرّف مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة.
ولفت الوزير نعمة الى ان المراقبة ستكون اكثر فعالية مرة ونصف مع بداية شهر رمضان المبارك، بالاضافة لسلسلة اجراءات جديدة تتخذها وزارة الاقتصاد للحد من المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر راوول نعمة: مراقبة الاسعار ستكون اكثر فعالية مرة ونصف مع بداية شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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