راوول نعمة: مراقبة الاسعار ستكون اكثر فعالية مرة ونصف مع بداية شهر رمضان

شكر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، لوزير ​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ على ارساله من الضابطة السياحية 42 مفتّشاً كي يكونوا بتصرّف ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​.

ولفت الوزير نعمة الى ان المراقبة ستكون اكثر فعالية مرة ونصف مع بداية ​شهر رمضان​ المبارك، بالاضافة لسلسلة اجراءات جديدة تتخذها ​وزارة الاقتصاد​ للحد من المخالفات.

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