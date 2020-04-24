اشار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "ارسل من الضابطة السياحية في ​وزارة السياحة​ 42 مفتشا كي يكونوا بتصرف ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ في هذة المرحلة. ‏فمراقبة الأسعار وارتفاعها والتلاعب الحاصل من قبل بعض التجار، هي من مسؤوليتنا جميعا، وبالتعاون مع الوزير ​راوول نعمة​ و​القضاء​ المختص سيتم محاسبتهم". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مشرفية: ارسلنا 42 مفتشا من الضابطة السياحية لمراقبة الاسعار وسيحاسب التجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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