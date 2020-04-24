طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة يستمر حتى صباح الاحد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة ويستمر حتى صباح الاحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ٦٥كلم/س يرتفع معها موج البحر (ونحذر من تساقط لوحات ​الاعلان​ على الطرقات) وتكون احيانا جنوبية محملة بالغبار. ابتداء من بعد الظهر تبدأ ​درجات الحرارة​ بالانخفاض الملحوظ والسريع مع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة تكون موحلة في بدايتها كما يتوقع حدوث برق ورعد ليلا .

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السبت: غائم مع درجات حرارة متدنية نسبيا ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع امطار صباحية خفيفة ، يتحسن الطقس ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر ​الامطار​ مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .