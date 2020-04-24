طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة يستمر حتى صباح الاحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة ويستمر حتى صباح الاحد.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ٦٥كلم/س يرتفع معها موج البحر (ونحذر من تساقط لوحات الاعلان على الطرقات) وتكون احيانا جنوبية محملة بالغبار. ابتداء من بعد الظهر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ والسريع مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون موحلة في بدايتها كما يتوقع حدوث برق ورعد ليلا .
السبت: غائم مع درجات حرارة متدنية نسبيا ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيا مع امطار صباحية خفيفة ، يتحسن الطقس ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .
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